ABDI lança plataforma para aumentar eficiência e competitividade de empresas do DF

A ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) lançou, nesta terça-feira (15), a plataforma Jornada da Produtividade, durante o evento DF para o Mundo, em Brasília. A ferramenta tem objetivo de aumentar a eficiência e a competitividade de indústrias locais no mercado externo. O encontro reuniu empresários do DF que já exportam e outros interessados em vender para o mundo.



Empreendedores com produtos potenciais precisam de um primeiro passo para alcançarem público fora do Brasil. Para facilitar esse processo, a Jornada da Produtividade oferece consultorias para guiar quem quer exportar.



“Com a trilha, ela (empresa) faz um processo de autoconhecimento, consegue enxergar onde estão os desafios e falhas. A gente da ABDI oferece não só as trilhas, mas os consultores técnicos”, explicou o presidente da ABDI, Ricardo Capelli.



Para começar a Jornada da Produtividade, é necessário responder um questionário para mapear o negócio, por meio do site abdi.com.br/jornadadaprodutividade.