Acessibilidade e superlotação: os desafios do metrô do Distrito Federal

O metrô do Distrito Federal enfrenta muitas queixas dos usuários, que relatam escadas rolantes e elevadores inoperantes, longas esperas e superlotação. Um incidente marcante envolveu o cadeirante Andriel Alves, que teve que subir escadas com as próprias mãos na estação Samambaia devido à falta de acessibilidade. "Nenhuma hora eles desceram para me ajudar", relatou.



Problemas como elevadores travados e vagões superlotados são comuns. Além disso, a insegurança é uma preocupação constante, com relatos de vagões pegando fogo e confrontos entre passageiros sem a presença de seguranças. Apesar disso, a companhia planeja investir R$ 96 milhões em manutenção até 2025 e está renovando a frota de trens, enquanto moderniza o sistema de energia com apoio do Ministério das Cidades.



