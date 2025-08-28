Acidente com jovens em patinete elétrico na W3 Sul, em Brasília, levanta debate sobre segurança
Dois adolescentes de 16 anos foram atropelados enquanto usavam um único patinete
Na tarde desta quarta-feira (27), dois adolescentes de 16 anos, um menino e uma menina, foram atropelados na W3 Sul, em Brasília, enquanto utilizavam um único patinete. O acidente ocorreu por volta das 14h20, envolvendo um Ford Ka branco.
Os bombeiros atenderam a ocorrência, levando os jovens ao Hospital de Base. Um deles apresentou suspeita de traumatismo craniano. Informações do Hospital de Base apontam um aumento nos atendimentos a vítimas de acidentes com patinetes nos últimos meses. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto cresce o debate sobre a regulamentação do uso de patinetes na região.
