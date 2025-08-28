Acidente com jovens em patinete elétrico na W3 Sul, em Brasília, levanta debate sobre segurança

Na tarde desta quarta-feira (27), dois adolescentes de 16 anos, um menino e uma menina, foram atropelados na W3 Sul, em Brasília, enquanto utilizavam um único patinete. O acidente ocorreu por volta das 14h20, envolvendo um Ford Ka branco.



Os bombeiros atenderam a ocorrência, levando os jovens ao Hospital de Base. Um deles apresentou suspeita de traumatismo craniano. Informações do Hospital de Base apontam um aumento nos atendimentos a vítimas de acidentes com patinetes nos últimos meses. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto cresce o debate sobre a regulamentação do uso de patinetes na região.



