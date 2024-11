Acidente entre carreta e moto na BR-040 teria começado em briga de trânsito com outro carro

O acidente gravíssimo que aconteceu na tarde desta quarta-feira (13), na BR-040, em Valparaíso de Goiás, entre uma carreta e uma moto, deixou duas mulheres mortas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas, que estavam na moto, teriam batido em outro carro, que passava pela pista. Testemunhas afirmam que teria acontecido um desentendimento entre o motorista do veículo e a condutora da moto. Depois da batida, a moto teria caído e uma carreta teria atropelado as vítimas.