Acidente entre carro e caminhão na BR-070 deixa vítimas presas as ferragens

Três pessoas estavam foram levadas ao Hospital Regional de Ceilândia; a PRF ficou responsável pela ocorrência

DF Record|Do R7

Um acidente ocorreu na BR-070 envolvendo um caminhão e um carro. O Corpo de Bombeiros informou que houve vítimas presas às ferragens. Três pessoas estavam no veículo e foram levadas ao Hospital Regional de Ceilândia.

Uma delas apresentava fortes dores e escoriações, enquanto outra tinha suspeita de traumatismo craniano grave. O motorista do caminhão não necessitou de atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pela ocorrência.

