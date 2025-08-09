Acidente entre carro e caminhão na BR-070 deixa vítimas presas as ferragens

Um acidente ocorreu na BR-070 envolvendo um caminhão e um carro. O Corpo de Bombeiros informou que houve vítimas presas às ferragens. Três pessoas estavam no veículo e foram levadas ao Hospital Regional de Ceilândia.



Uma delas apresentava fortes dores e escoriações, enquanto outra tinha suspeita de traumatismo craniano grave. O motorista do caminhão não necessitou de atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pela ocorrência.



