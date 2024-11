Acidente entre dois ônibus no Eixo Monumental deixa passageiros feridos

Uma colisão entre dois ônibus de transporte coletivo deixou cinco pessoas feridas. A batida entre os veículos ocorreu no Eixo Monumental, ao lado da Torre de TV, no sentido Rodoferroviária. Duas faixas da pista tiveram que ser interditadas para um primeiro atendimento às vítimas. Três pessoas foram levadas com ferimentos para o Hospital de Base. Outras duas pessoas foram atendidas pelo Samu. Os dois motoristas não sofreram ferimentos.