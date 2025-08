Ações da Serasa ajudam estudantes a quitar dívidas de financiamento

A Serasa está promovendo ações para ajudar estudantes universitários endividados. Uma pesquisa indica que 35% dos estudantes no Distrito Federal estão inadimplentes. Os principais motivos incluem desemprego e problemas pessoais.



A Serasa oferece negociações com descontos significativos em parceria com instituições de ensino. Especialistas recomendam organização financeira e busca por bolsas ou financiamentos estudantis como alternativas viáveis.



