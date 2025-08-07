Acordo amplia mercado nacional para pequenos produtores rurais

O acordo assinado entre o Sebrae e o Ministério da Agricultura visa a ampliação do mercado para pequenos produtores rurais, facilitando a obtenção de selos de qualidade. Esses selos vão permitir que produtos limitados a vendas locais alcancem até 3.000 municípios no Brasil.



A cooperação orientará cerca de 2.500 produtores a regularizar a documentação de produtos como ovos e leite, gerando novas oportunidades comerciais e aumentando significativamente o potencial de lucro para os pequenos produtores.



