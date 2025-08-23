Acordos em conflitos familiares aumentam no DF após parceria entre órgãos de Justiça

O Centro de Soluções de Conflitos da Família no Distrito Federal viu um aumento significativo em acordos na primeira quinzena de agosto. Uma parceria entre a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público tem sido crucial nesse processo.



Foram atendidas 434 pessoas em 171 processos, resultando em 136 audiências e 96 acordos. As audiências de mediação, conduzidas por servidores capacitados do TJDFT, ocorrem antes da apresentação da defesa ou sentença, facilitando a resolução dos casos.



