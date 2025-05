Adolescente é apreendido por suspeita de planejar atentado a escola no DF

Um adolescente foi apreendido na Asa Norte, em Brasília, no início da noite desta segunda-feira (26), após uma investigação da Polícia Civil. Ele estava sendo monitorado por ter escrito cartas detalhando um plano para realizar um ataque em sua escola no Guará (DF). A equipe policial foi acionada pela instituição educacional que identificou as intenções do aluno.



O adolescente está sob acompanhamento e conversando com a delegada responsável pelo caso e um dos pais. A Secretaria de Educação ressaltou o papel dos professores na identificação do risco e a importância da colaboração dos pais na prevenção de casos similares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!