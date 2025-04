Adolescentes colocam patinete elétrico em cima de ponto de ônibus em Brasília

Um grupo de adolescentes gravou um vídeo onde coloca um patinete elétrico em cima de um ponto de ônibus localizado no bloco F da 410 norte. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais. No dia seguinte, um morador filmou o patinete na parada. A Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que acionou a empresa JET para retirar o equipamento do local. A empresa lamentou a ocorrência e está apurando os fatos para notificar os responsáveis.



