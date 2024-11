Advogados votam para presidência da OAB-DF no próximo domingo

A eleição para a presidência da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Distrito Federal) acontece no próximo domingo (17). As votações ocorrerão das 10h às 18h, pela internet. Cinco advogados com longa atuação jurídica no DF participam da disputa. 36 mil membros estão aptos para votar no próximo presidente, que vai ter um mandato de três anos. A RECORD Brasília entrevistou os candidatos para saber quais propostas estão previstas para a liderança.