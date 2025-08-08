Logo R7.com
R7 Brasília

Agosto Lilás: Operação Shamar começa para combater violência contra mulheres

Ação coincide com os 19 anos da promulgação da lei Maria da Penha e mobiliza cerca de 50 mil agentes em aproximadamente 2 mil municípios até 4 de setembro

DF Record|Do R7

A Polícia Militar participa da operação Shamar durante o mês de agosto, dedicado ao combate à violência contra as mulheres. A operação coincide com os 19 anos da promulgação da lei Maria da Penha e mobiliza cerca de 50 mil agentes em aproximadamente 2 mil municípios até 4 de setembro. No Distrito Federal, foram apresentadas viaturas e policiais escalados para reforçar a atuação nas ruas com foco na prevenção e orientação às mulheres.

