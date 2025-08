Agosto Lilás: vítimas de violência doméstica contam como tiveram coragem para denunciar

A cada 24 horas, cerca de 57 mulheres são agredidas no Distrito Federal. Em 2024, foram registradas 20.867 ocorrências desse crime. Jiula viveu uma relação abusiva por cinco anos, e Isis aos 19 anos, enfrentou violência psicológica. Ambas, agora, ajudam outras mulheres a se libertare. A campanha Agosto Lilás visa aumentar a conscientização sobre violência contra a mulher e reforçar os serviços disponíveis para as vítimas no DF.



