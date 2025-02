Águas Lindas realiza conferência para modernizar educação nas escolas municipais

A equipe de educação do município de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, promoveu uma conferência para discutir a modernização da rede municipal de ensino. Professores e funcionários participaram de palestras sobre novas metodologias, incluindo o uso de plataformas como TikTok e Instagram para aproximar a educação das tecnologias atuais.



O secretário de Educação Fábio Campos destacou a importância da união entre gestores e professores para promover um ensino de qualidade. Durante o evento, a vice-prefeita Aleandra Sousa anunciou a construção de uma nova escola, prevista para 2026, e quatro creches começarão a operar no segundo semestre deste ano, refletindo o compromisso com a expansão e melhoria da infraestrutura educacional.