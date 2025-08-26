Alta temperatura provoca aumento de enxames no DF

No Distrito Federal, a alta temperatura resultou na formação de enxames de abelhas em várias áreas, incluindo a SQN 215 e 207 Norte. Especialistas afirmam que o calor agita as abelhas e faz surgirem novas rainhas nos enxames. Um enxame foi até encontrado em uma motocicleta no aeroporto. Embora algumas picadas tenham sido registradas, não houve ferimentos graves. Recomenda-se que as pessoas mantenham distância dos enxames e acionem bombeiros ou apicultores para remoção segura.



