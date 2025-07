Ambulantes da Rodoviária do Plano Piloto serão realocados para o Setor Comercial Sul

O administrador regional do Plano Piloto, Bruno Amorim, informou sobre a realocação dos ambulantes da rodoviária. Inicialmente, eles foram transferidos provisoriamente para um estacionamento, com um prazo de 60 dias, estendido por mais 30 dias, conforme acordado em reuniões com a comissão dos ambulantes e o consórcio Catedral. Agora, o grupo de 62 ambulantes será movido para duas praças no Setor Comercial Sul.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!