Amigos e familiares fazem cortejo em homenagem a policial morto durante treinamento no DF

Policiais e amigos de Rafael da Gama se reuniram para um cortejo na rodovia BR-060, partindo de Goiânia até Brasília , em homenagem ao policial que faleceu após um mal súbito. Rafael, de 34 anos, estava em um curso de operações táticas especiais da Polícia Civil de Goiás, no Lago Paranoá, quando ocorreu o incidente. O comboio contou com a participação da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Ele deixou esposa e uma filha de dois anos.



