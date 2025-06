Anvisa determina apreensão de lotes de dois medicamentos falsificados

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quarta-feira (4) a apreensão de lotes de dois medicamentos falsificados. O Rybelsus, indicado para diabetes tipo 2, está no lote M088499, enquanto o Ofev, para fibrose pulmonar, no lote 681522.



A agência alerta a população para adquirir medicamentos apenas em locais regularizados com prescrição médica e verificar se as embalagens estão intactas. Havendo avarias, deve-se contatar a empresa responsável pelo registro do produto, pois medicamentos falsificados representam um risco à saúde.



