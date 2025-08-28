Aos 68 anos, José Raimundo se prepara para fazer o Enem

José Raimundo, de 68 anos e natural do Maranhão, está inscrito em um curso gratuito preparatório para o Enem. Ele se destacou ao receber sua apostila, especialmente por sua paixão por história. Com experiências como bancário, professor e técnico em máquinas de costura, ele acredita que a educação é a chave para ingressar na universidade e se tornar professor de história.



Apesar de seu conhecimento, a redação ainda é um desafio. O programa "Preparação DF" oferece dez mil vagas no Distrito Federal em locais como Planaltina, Taguatinga, Ceilândia, Gama e Plano Piloto, com matrículas feitas presencialmente nas escolas públicas.



