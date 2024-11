Apesar das críticas da oposição, obras do Drenar-DF seguem no prazo previsto

Apesar dos esforços do GDF para minimizar os transtornos causados pelas fortes chuvas – como a criação de um centro de monitoramento –, deputados da oposição dispararam críticas ao Executivo local. Principalmente, em relação aos danos ocorridos na Asa Norte. O jornalista Vladimir Porfírio conversou com o secretário de Obras, Valter Casimiro, e traz informações de bastidores do cronograma do Drenar-DF. Confira.