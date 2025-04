Após 15 mortes no Lago Paranoá, bombeiros dão dicas de como evitar afogamentos

Um homem de 31 anos foi resgatado a cinco metros de profundidade no Lago Paranoá e não resistiu após tentativas de reanimação. Este é o terceiro afogamento na semana e totaliza 15 mortes neste ano.



O Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos das águas abertas e oferece dicas de segurança: evite nadar longe da margem, não consuma álcool e mantenha sempre a vigilância sobre as crianças.



Em situações de emergência, contate os bombeiros imediatamente e evite entrar na água sem treinamento. Se possível, jogue objetos flutuantes para ajudar a vítima.



