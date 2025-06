Após 16 anos, Ibaneis regulariza concessão do Clube de Golfe de Brasília

O governador Ibaneis Rocha entregou a escritura de Concessão de Direito Real de Uso sem Opção de Compra ao Clube de Golfe de Brasília, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul. A cerimônia também contou com a presença da vice-governadora Celina Leão e de secretários da Terracap.



A concessão anterior estava vencida há mais de 16 anos e, com a nova lei que regulariza ocupações históricas, o clube finalmente recebeu o documento, garantindo segurança jurídica para continuar suas atividades.



Durante o evento, Ibaneis destacou que sua gestão já entregou mais de 500 concessões de regularização fundiária e anunciou que pretende lançar, ainda este ano, a licitação para a construção de novas pontes no Lago Sul. “O projeto está lindo. Não é nada de luxo como a ponte JK, mas sabemos que está sobrecarregado. Brasília tem que continuar crescendo”, comentou o governador.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!