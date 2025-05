Após 5 anos do Prato Cheio, GDF confirma reajuste no valor e na duração do benefício Valor do benefício sobe para R$ 280 e validade do cartão dobra a partir de setembro

