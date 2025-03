Após impasses, revitalização da Rodoviária do Plano Piloto é formalizada com grupo empresarial

O projeto de revitalização da rodoviária do Plano Piloto foi oficializado com a transferência de gestão ao grupo Catedral, com investimento de R$ 120 milhões nas obras. A cerimônia contou com a presença do governador Ibaneis Rocha. O processo enfrentou desafios significativos na Câmara Legislativa e judicializações antes de alcançar a etapa bem-sucedida.



