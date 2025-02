Após interdição, atendimentos no Hmib são transferidos para outros hospitais

A Defesa Civil interditou a ala obstétrica do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) devido a rachaduras nas paredes, elevando o risco de desabamento. A Secretaria de Saúde realizará uma avaliação estrutural para determinar as próximas etapas de reestruturação. Até lá, os atendimentos serão transferidos para o Hospital Regional da Asa Norte e o Hospital Universitário de Brasília, potenciais focos de aumento na demanda. Pacientes informaram que, por enquanto, o atendimento no HMIB segue normalizado.



