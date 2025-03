Após ser picado por escorpião, menino supera desafios diários da paralisia cerebral

Thomas, um garoto afetado por uma picada de escorpião há dois anos, vive com os desafios da paralisia cerebral. A técnica de enfermagem Iane de Souza, que cuida do garoto com outras duas colegas, destaca a importância do cuidado diário. Thomas foi picado enquanto dormia ao lado da mãe, Adriana, que percebeu algo errado quando ele começou a chorar intensamente. Ao encontrar o escorpião, a família correu para o Hospital Regional de Taguatinga, onde o menino foi entubado e diagnosticado com paralisia cerebral um mês depois.



A mãe, ao refletir sobre o momento, relembra a sensação de quase perder o filho, mas agora foca em sua vida e superação. Thomas participa de atividades como natação e escola, demonstrando que, apesar das dificuldades, sua vida e felicidade são o que realmente importam.



