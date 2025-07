Aposentados e pensionistas começam a receber ressarcimento do INSS

Aposentados e pensionistas que foram lesados por golpes no INSS começaram a receber o dinheiro de volta. Quatrocentas mil pessoas receberam o ressarcimento em um primeiro lote. O pagamento é feito diretamente na conta do benefício com correção pelo IPCA para quem teve descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025.



O ministro da Previdência acompanhou atendimento em Taguatinga (DF). Beneficiários podem verificar direitos pelo número 135 ou aplicativo Meu INSS. O INSS alerta para que as pessoas tenham cuidado com fraudes e não enviem links por mensagens de texto nem entrem em contato por telefone.



