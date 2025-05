Aposentados e pensionistas do INSS recebem 1ª parcela do 13º salário

A partir desta sexta-feira (3), aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo começam a receber a primeira parcela do 13º salário. O pagamento, que seguirá até o dia 8 de maio, é feito conforme o dígito final do número de inscrição social. Cerca de 34,2 milhões de pessoas serão beneficiadas, injetando R$ 73 bilhões na economia. Consultas podem ser realizadas no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.



