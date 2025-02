Apostadora conta como quase perdeu R$ 34 mil em golpe dado por funcionária de lotérica

Alessandra Silva quase perdeu um prêmio da Mega-Sena devido a uma funcionária golpista em uma lotérica de Taguatinga Norte, no Distrito Federal. Desconfiada do comportamento da atendente que não rasgou o bilhete premiado, Alessandra verificou em casa que realmente havia ganhado mais de R$ 34 mil. "Quando eu saí da lotérica, desconfiei do comportamento dela e vi que ela não rasgou o bilhete," relatou a vítima. A funcionária foi detida e confessou ter cometido o mesmo crime anteriormente. Alessandra planeja usar o dinheiro para quitar dívidas e viajar.