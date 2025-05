Assalto a distribuidora de bebidas em Ceilândia (DF) deixa prejuízo de R$ 70 mil

Um empresário em Ceilândia (DF) foi vítima de um assalto em sua distribuidora de bebidas no último domingo. O criminoso chegou armado, ameaçou o empresário e destruiu seus pertences, causando um prejuízo estimado em R$ 70 mil. As câmeras de segurança registraram a ação. Este é o segundo assalto sofrido pelo comerciante.



De acordo com a Polícia Militar, as patrulhas na região foram intensificadas para prevenir novos crimes. Policiais destacam a importância da colaboração da população em reportar atividades suspeitas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!