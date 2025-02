Assista à íntegra do DF Record desta segunda-feira (10)

No DF Record desta segunda-feira (10), veja o resgate de um filhote de tamanduá encontrado no quintal de uma casa no Lago Sul. A Polícia Militar Ambiental foi acionada para garantir a segurança do animal. Na política, os distritais correm contra o tempo para a nomeação dos aprovados no concurso da CLDF. E o governador Ibaneis Rocha anunciou a recriação da Secretaria do Entorno do DF. E ainda: um jovem aprovado em 1º lugar em medicina na UnB pelo PAS compartilha dicas valiosas para quem quer se preparar para as provas. Confira!