Assista à íntegra do DF Record desta segunda-feira (18)

O DF Record desta segunda-feira (18) fala sobre um ataque de abelhas na Asa Norte, onde duas pessoas tiveram que ser internadas devido às picadas. Também, conta a história do projeto Bombeiro Mirim que é desenvolvido em diversos grupamentos do Corpo de Bombeiros. O jornal traz, ainda, o resultado da eleição da OAB-DF em que a oposição dividida e proposta eleitoreira foram decisivas na vitória do advogado Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli.