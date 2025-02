Assista à íntegra do DF Record desta sexta-feira (14)

No DF Record desta sexta-feira (14), veja que o GDF enviará ao Palácio do Planalto o pedido de reajuste para as forças de segurança do Distrito Federal. Após reportagem do DF Record, restos de podas de árvores foram retirados de São Sebastião. Na educação, o GDF reforma escola bilíngue com Libras no DF e entrega um módulo escolar rural na Chapadinha. Em Planaltina de Goiás, um menino de 4 anos resgatou a prima que estava trancada sozinha em casa. E para o fim de semana, peças teatrais, festivais gastronômicos e shows movimentam a capital. Confira!