No DF Record desta quinta-feira (6), homem é indiciado por homicídio após atirar em vizinho por vaga de estacionamento. Mais de 280 ataques de cães foram registrados em 2024 no Distrito Federal e ainda no hospital, estudante de cinema se forma e recebe amigos e familiares para colar grau. E ainda: confira programação de eventos para o fim de semana.