Assista à íntegra do DF Record desta sexta-feira (8)

No DF Record desta sexta-feira (8), a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) se uniu à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para acelerar a entrega de registro de produtos e medicamentos no Brasil. Além disso, crianças apaixonadas pela astronomia foram escolhidas como embaixadoras do Planetário de Brasília. Veja no jornal, também, a entrega do viaduto do Jardim Botânico, e o caso de ataque de abelhas a moradores da Asa Norte. Outros destaques são: 195 mil pessoas podem ter Bolsa Família bloqueado por descuidos com a saúde; capivaras se tornam tendência entre crianças e adolescentes; lista de pedido de condenação de postos de combustíveis é finalizada.