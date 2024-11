Assista à íntegra do DF Record desta terça-feira (22)

Chuva em Taguatinga deixou ruas inundadas e trânsito complicado na tarde de hoje, entenda o que está em discussão sobre o novo plano de ocupação de Brasília, moradores ficam assustados com a cratera que se abriu no meio de avenida em Valparaíso, Câmara Legislativa aprova venda de alimentos e bebidas no Eixão do Lazer, laudo com a causa do incêndio em prédio do STF deve ficar pronto em 30 dias e presidente Lula deve participar de cúpula do Brics por videoconferência amanhã.