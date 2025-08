Atrações culturais imperdíveis em Brasília neste fim de semana

O Jardim do CCBB Brasília apresenta o espetáculo "Fábrica de Nuvem", voltado ao público infantil. A peça fica em cartaz até 10 de agosto com sessões gratuitas. O Festival Primeiro Olhar ocorre no Museu da República até 17 de agosto, também com entrada gratuita.



No teatro Sesc Silvio Barbato acontece o solo "Sapiens" por Saulo Pinheiro. A Arena Lilo Stitch oferece atividades para crianças no Park Shopping e a Feira Central Ceilândia recebe a terceira edição do evento 30 horas de Capoeira neste fim de semana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!