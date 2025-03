Auditores da Receita apreendem mais de R$ 1 milhão em produtos com notas irregulares

Auditores fiscais da Receita do Distrito Federal apreenderam mais de um milhão em mercadorias com notas fiscais irregulares, gerando um crédito tributário de R$ 543 mil. Entre os produtos apreendidos estão 19 mil litros de cachaça, 18 mil garrafas de cachaça de um caminhão do Ceará, 60 mil quilos de açúcar sem nota e 30 mil quilos de frango congelado. A operação também confiscou eletrônicos e cosméticos, refletindo a intensificação das ações para combater a sonegação fiscal na capital federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!