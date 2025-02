Aumento do ICMS em fevereiro impacta preço dos combustíveis e na inflação

A partir de 1º de fevereiro, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) terá um aumento de 7,3% sobre gasolina e etanol, conforme decisão de outubro do ano passado do Confas (Conselho Nacional de Política Fazendária). O ajuste deve impactar a inflação e já provoca discussões políticas.



O deputado Fraga questionou os critérios do Confas, enquanto a deputada Bia Kicis atribuiu o aumento à influência do governo federal. O deputado Chico Vigilante rejeita essa associação, afirmando que a medida é decisão colegiada dos estados. Esse cenário deve antecipar debates políticos visando as eleições de 2026.