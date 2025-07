Aumento inesperado no preço da gasolina surpreende motoristas em Brasília

O preço da gasolina em postos de Brasília aumentou inesperadamente, pegando motoristas de surpresa. O Procon, após receber denúncias, realizou uma fiscalização e descobriu que a elevação na distribuidora era de apenas 1 centavo.



Em contraste, os postos reajustaram os preços entre 30 e 50 centavos para os consumidores. O presidente do sindicato dos revendedores, Paulo Tavares, mencionou a manutenção nos dutos de São Paulo ao DF como possível causa, mas o diretor-geral do Procon, Marcelo Nascimento, questiona essa justificativa, pois tais manutenções são programadas.



