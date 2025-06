Bastidores apontam para penas pesadas no julgamento do cartel de combustíveis do DF

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) está próximo de concluir o julgamento dos acusados de integrar o cartel dos combustíveis no Distrito Federal. As investigações começaram em 2015, com a Operação Dubai, conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas). Mais de 40 réus, entre empresários e administradores de postos, podem ser condenados por prática de combinação de preços.



O relator do caso, Carlos Jacques, deve propor sanções por manipulação ilegal de preços, com multas que podem chegar a 20% do faturamento bruto das empresas envolvidas. Os administradores também poderão ser punidos individualmente com penalidades financeiras.



