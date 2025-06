Bastidores da Política: corrida pelo Buriti esquenta com nomes da direita, esquerda e centro

A sucessão do governador Ibaneis Rocha no Distrito Federal começa a ganhar novos contornos, com articulações envolvendo figuras conhecidas da política local. Leandro Grass, atualmente no Partido Verde, pode migrar para o PT, enquanto Geraldo Magela e Ricardo Capelli articulam possíveis alianças. Pela direita, Bia Kicis e Izalci Lucas são apontados como possíveis pré-candidatos.



No campo de centro, a deputada Paula Belmonte sinaliza interesse na disputa. Outros nomes que despontam no cenário são o advogado Francisco Caputo e o ex-senador José Antônio Reguffe, que pode encabeçar uma chapa pelo Solidariedade.



