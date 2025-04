Bastidores da Política: disputa interna aquece eleição do PT no Distrito Federal

O jornalista Vladimir Porfirio relata que a proposta de uma candidatura de consenso para a presidência do PT (Partido dos Trabalhadores) no Distrito Federal foi comprometida com o lançamento da candidatura de Rejane Pitanga. Ela disputaria a presidência com Chico Vigilante, que deve anunciar sua desistência e não apoiará Rejane.



Guilherme Sigmaringa surgiu como alternativa, mas sem apoio significativo. Em meio à falta de consenso sobre uma candidatura própria para 2026, o ex-governador Agnelo Queiroz é cogitado. O deputado Ricardo Vale, maior defensor de Vigilante, apoia uma candidatura própria do PT no DF, evitando um papel secundário como em 2022, quando perderam frente a Ibaneis Rocha no primeiro turno.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!