Batalhão da PMDF oferece curso de especialização em policiamento turístico

Um levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal, indicou que o Distrito Federal recebeu mais de 64 mil turistas estrangeiros no ano passado. Para garantir a segurança desses visitantes, o Batalhão Rio Branco da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) oferece um curso de especialização em policiamento turístico.



Coordenado pela tenente Laís Monteiro, o curso abrange idiomas como inglês e espanhol, além de temas como história, geografia e direito internacional. As lições são teóricas e práticas, incluindo resgates e atendimento pré-hospitalar. O soldado Felipe Alves, fluente em várias línguas, destaca a importância de aplicar seus conhecimentos no atendimento ao turista. A próxima turma começará no segundo semestre deste ano, com inscrições abertas para qualquer PMDF interessado em se especializar.