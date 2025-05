Bichos preguiça, capivaras e cobras são resgatados com frequência pela Polícia Ambiental no DF

Em Brasília, é comum o aparecimento de animais silvestres, como capivaras, preguiças e tamanduás, em áreas residenciais. Recentemente, três bichos preguiça foram encontrados no Lago Sul, Jardim Botânico e Candangolândia no mesmo dia. Esses animais foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental e, após avaliação, foram levados a clínicas veterinárias ou devolvidos à natureza.



O tenente da polícia ressaltou que, apesar da coincidência dos casos, não há indícios de desequilíbrio ambiental. De janeiro a abril, foram registradas 634 ocorrências envolvendo animais silvestres na região. A população é aconselhada a não tentar manejar esses animais e a contatar o número 190 para solicitar assistência especializada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!