Bora de Bike agita o domingo em Brasília com concentração às 7h no Parque da Cidade

No próximo domingo (18), acontece o Bora de Bike, o maior passeio ciclístico do Centro-Oeste, aberto à participação de toda a família. A concentração será às 7h no estacionamento 7 do Parque da Cidade. Aqueles que não conseguiram retirar o kit podem participar normalmente. Os participantes devem levar suas bicicletas e garrafinhas de água para o evento.



