Brasil alcança recorde de transplantes pelo SUS em 2024

O Brasil atingiu um recorde no número de transplantes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com mais de 30 mil procedimentos em 2024, um aumento de 18% em relação a 2022. O balanço, divulgado pelo Ministério da Saúde, destacou novas medidas para modernizar o sistema, incluindo uma técnica inovadora que reduz o tempo entre doação e transplante e diminui o risco de rejeição. Atualmente, cerca de 78 mil pessoas aguardam por uma doação.



