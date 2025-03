Brasil e Japão assinam acordo para auxiliar mulheres refugiadas venezuelanas

Na Embaixada do Japão no Brasil, foi assinado um termo de cooperação visando a prestação de assistência humanitária a mulheres refugiadas imigrantes venezuelanas. A contribuição financeira busca apoiar a subsistência e inclusão socioeconômica dessas mulheres. O documento foi firmado pelo encarregado de negócios da Embaixada do Japão no Brasil e pela representante adjunta do alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur.



