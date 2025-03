Brasil x Colômbia: ingressos solidários vão garantir alimentos para 4.000 famílias do DF

Na próxima quinta-feira, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia no estádio Mané Garrincha. A partida contará com a presença de trinta crianças do Hospital da Criança, que assistirão ao jogo gratuitamente e terão a chance de entrar em campo uniformizadas, acompanhadas por responsáveis e equipe médica. Além disso, ingressos sociais garantem alimentos para 4 mil famílias. Torcedores com ingressos solidários devem levar alimentos não perecíveis, como arroz, macarrão e óleo, para obterem desconto. As doações precisam ser variadas, não perecíveis e dentro da validade para compor kits que ajudarão as famílias necessitadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!